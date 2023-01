BEKIJK - Zangeres Leki werkt aan comeback na herseninfarct, maar revalidatie is pittig: "Tegen eind 2023 wil ik minstens één concert geven"

Wie is de zangeres Leki?

Leki (echte naam: Karoline Kamosi) is bekend van hits uit 2004 als "Breakin' out" en "Crazy". In 2021 speelde ze ook de rol van Nicki Marron, de zus van Whitney Houston, in de musical "The bodyguard".

De zangeres met Congolese roots kampte in het verleden ook al met verschillende gezondheidsproblemen, met name malaria en burn-out. In april vorig jaar liet haar producer Stef Kamil Carlens weten dat Leki een herseninfarct had gehad, maar dat ze aan haar revalidatie begonnen was.

"Ze moet veel opnieuw leren, maar ze is erg moedig en positief en boekt langzaam vooruitgang, maar ze heeft rust nodig om te herstellen", benadrukte hij toen.