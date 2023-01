Rolschaatspistes lokken in West-Vlaanderen minder volk dan ijspistes, uitbater in Waregem: "Grote teleurstelling"

Waregem is één van de steden waar de ijspiste vervangen werd door een rolschaatspiste om te besparen op energie. Shari Dagraed van uitbater ICE TIME: "Hoeveel minder bezoekers we gehad hebben, kan ik nu nog niet zeggen. Maar het zijn er alleszins erg veel minder. Voor vele mensen zijn rolschaatspistes minder spectaculair dan ijspistes. Mensen willen ijs zien want dat past beter bij de kerstsfeer, de maand december en de winter. Schaatsen op ijs kan je ook veel minder doen dan rolschaatsen. Dan kan je het hele jaar door doen op straat of op rampen."

De rolschaatspiste in Waregem is overdekt. In Nieuwpoort is dat niet het geval. En dat is ook een reden waarom de opkomst tegenvalt, zeggen ze bij de Dienst Evenementen. "Door het mindere goede weer komen mensen niet snel in open lucht rolschaatsen." Ook in Roeselare kwam er minder volk naar de rolschaatspiste dan naar de ijspiste van vroeger. Maar daar is een praktische verklaring voor. Bart Verstraete van Visit Roeselare: "Onze piste was de helft kleiner in oppervlakte. Want we hebben de helft van de ruimte vrijgemaakt voor de uitzendingen en live optredens van Radio2."