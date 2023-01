Oekraïne verwerpt "hypocriete" voorstel van Poetin tot staakt-het-vuren: "De oproep was vooral een imago-stunt"

Vredig Kerstmis vieren? Het klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het naar alle waarschijnlijkheid ook. "Als Poetin het heeft over een teken van goede wil, dan fronsen we al de wenkbrauwen", vertelt VRT NWS-journalist en Ruslandkenner Marijn Trio in "De ochtend" op Radio 1. "Hij heeft dat trouwens al eens eerder gedaan. Onder het mom van vredesgesprekken trokken de Russische troepen zich toen terug uit het noorden van Kiev. Dat was een teken van zwakte. Bovendien zijn van vredesgesprekken toen niks in huis gekomen."