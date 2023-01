Grote collectie van 2.000 Sint-Antoniusbeelden in Hoegaarden is terecht: niet gestolen, maar opgeborgen door familielid

“In samenspraak met mijn schoonmoeder hebben we de collectie weggehaald en ze veilig opgeborgen”, zegt Guido Massoels, de schoonbroer van Yves. Weliswaar zonder medeweten van Yves. Het huis is intussen verkocht, maar de familie mocht de sleutel nog even houden om spullen te verhuizen. "De afgelopen weken hebben we die gebruikt. In samenspraak met mijn schoonmoeder Simone hebben we de hele collectie van Sint-Antonius mooi in dozen verpakt en meegenomen naar huis. We hebben samen besloten om de verzameling online te koop aan te bieden", legt Guido verder uit.