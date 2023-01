Drie Sky ECC-verdachten krijgen ook via kortgedingrechter geen inzage in moederdossier

Drie verdachten uit grote drugsdossiers die voortvloeien uit de Operatie Sky ECC krijgen ook na een zaak in kortgeding geen inzage in het moederdossier over de kraak van het versleutelde telefoonnetwerk. De kortgedingrechter heeft geoordeeld dat hij net als de strafrechter geen rechtsmacht heeft om het parket te dwingen om het moederdossier over te maken.