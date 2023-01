Tekentjes op grotschilderingen zijn waarschijnlijk oudste "protoschrift" en geven maankalender weer

Het team gebruikte de geboortecyclussen van moderne dieren, of moderne equivalenten in het geval van bijvoorbeeld mammoets en wolharige neushoorns, als een referentie om te bepalen dat het aantal tekens bij een bepaald dier een aanduiding was van het paarseizoen, gezien in maanmaanden.

Uit statistische analyses van de reeksen tekens kwam een sterke correlatie naar voren tussen het aantal tekens bij een bepaald dier en de maanmaand waarvan geweten is dat daarin de paartijd valt van het dier in kwestie.

Als startpunt voor het maanjaar namen de onderzoekers de lente omdat die "met zijn duidelijke signalen van het einde van de winter en de overeenstemmende migraties naar de paargronden, een voor de hand liggend, zij het regionaal verschillend, beginpunt voor de maankalender zou geboden hebben".

Ze kwamen er ook achter dat het Y-teken dat vaak gebruikt wordt in de grotschilderingen, staat voor 'jongen baren' en vonden een correlatie tussen het aantal tekens, de plaats van het Y-teken en de maanden waarin moderne dieren hun jongen krijgen.

Mede-auteur Tony Freeth, een ereprofessor aan het University College London, vervoegde het team vanwege zijn werk rond de oud-Griekse astronomische klok, het mechanisme van Antikythera.

"Maankalenders zijn lastig omdat er net iets minder dan 12,5 maanmaanden in een jaar zijn, dus die passen niet mooi in een jaar", zei hij. "In het mechanisme van Antikythera heeft men een gesofisticeerde 19-jarige wiskundige kalender gebruikt om de onverenigbaarheid van het jaar en de maanmaand op te lossen, iets wat onmogelijk was voor paleolithische mensen. Hun kalender moet veel eenvoudiger geweest zijn. Het moet ook een 'meteorologische' kalender geweest zijn, die verbonden was met veranderingen in temperatuur en niet met astronomische gebeurtenissen zoals de equinoxen."

"Met deze principes in gedachten hebben Ben en ik langzaamaan een kalender ontworpen die hielp verklaren waarom het systeem dat Ben blootgelegd had, zo universeel gebruikt werd, gedurende buitengewoon lange tijdschalen en in een groot geografisch gebied", zei Freeth.