Toestand in kraakpand met asielzoekers blijft schrijnend: "Als het zo verder gaat, duurt het nog maanden"

Het Rode Kruis plaatst vraagtekens. "Momenteel zijn er geen officiële lijsten van mensen die in het kraakpand wonen", zegt Magali Clerbaux. "Een echt aantal van beide categorieën (asielzoeker of niet, red.) kunnen we momenteel niet geven."

Het Rode Kruis heeft sinds een drietal weken een container aan de ingang van het kraakpand staan waar bewoners terecht kunnen voor medische hulp. Volgens Clerbaux hebben ze daar intussen 450 à 500 mensen gezien. "Wat wij wel zien van onze medische consultaties die wij ter plaatse organiseren, is dat ongeveer driekwart van de mensen een asielaanvraag heeft ingediend."

De officieuze coördinator in het kraakpand toont een lijst met 475 mensen die zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken hebben laten registreren. "Het is niet omdat je een papier kan voorleggen dat je op dat moment nog in een asielprocedure zit", zegt De Moor. "Fedasil werkt samen met advocaten en met mensen die op het terrein aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk kunnen identificeren wie recht heeft op opvang."