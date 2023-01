Vermiste ezel wordt gezocht met drones in Brakel

"Maandagavond hebben we gemerkt dat Valeir, onze ezel, verdwenen was", vertelt Eveline Hoorens, de weduwe van Panamarenko. "Ze kwamen 's avonds laat melden dat er een paar ezels op straat liepen. Hier in Brakel is het gelukkig heel rustig. Mijn familie was hier, en we zijn met zijn allen de ezels terug gaan jagen naar de weide. We dachten dat we ze alle 6 hadden, maar de volgende dag merkte ik dat het er toch maar 5 waren."