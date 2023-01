Negen jaar cel voor zeventiger uit Verviers die meisje van 11  verkrachtte

De beschuldigde stond niet enkel terecht voor schending van de seksuele integriteit van het meisje, maar ook voor verkrachting van het slachtoffer.

De feiten kwamen op 4 juli 2022 aan het licht toen de politie werd opgeroepen om tussen te komen bij een gevecht tussen twee mannen in een paardenfokkerij. De vader van het slachtoffer, die net had vernomen wat de man zijn dochter had aangedaan, wilde zijn buurman - de eigenaar van de boerderij - op eigen houtje hiermee confronteren.

De eigenaar van de boerderij was sinds twee jaar de buurman van het slachtoffer, dat - gepassioneerd door paarden - vaak over de vloer kwam bij de zeventiger. Het meisje zou aan haar grootmoeder hebben verteld dat hij haar kuste en haar borsten aanraakte. Enkele dagen hierna vertelde ze ook dat hij haar had gepenetreerd.

De beklaagde, die toegaf dat hij het meisje had gekust en aan haar borsten had gezeten, ontkende met klem dat hij haar had verkracht. Zijn advocaat vroeg daarom de vrijspraak, maar daar ging de rechtbank niet op in. Hij kreeg een celstraf van negen jaar opgelegd. Ook moet hij het slachtoffer een (provisionele) schadevergoeding van 5.000 euro betalen en aan de ouders telkens 2.000 euro.