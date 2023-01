Voetbalclub KRC Genk lanceert prikkelarme tribune achter glas, voor mensen die hoogsensitief zijn of een vorm van autisme hebben

Nu zondag speelt Racing Genk niet alleen voor een uitverkocht stadion, met 24.000 supporters, er is meteen ook een nieuwigheid: een afgezonderde prikkelarme tribune achter glas. Want een uitverkocht stadion, dat is geweldig voor de sfeer, maar het kan overweldigend zijn voor bijvoorbeeld hoogsensitieve mensen of jongeren met autisme.

KRC Genk ging voor dit concept te rade in Engeland, waar clubs als Manchester City en Arsenal al speciale ruimtes hebben waar kinderen met hoogsensitiviteit de wedstrijd kunnen volgen. "We introduceren dat concept nu ook in ons stadion en dus ook in onze competitie", zegt Niel Janssen, Community Coördinator in Genk. "Op de vierde verdieping van ons hoofdgebouw gebruiken we een tribunevak achter glas om mensen prikkelarm de wedstrijd in gepaste omstandigheden te laten volgen. Voor de eerstvolgende 5 wedstrijden zit de tribune alvast vol met mensen die eindelijk eens een wedstrijd kunnen komen beleven."