Voor tweede jaar op rij beeld van kindje Jezus gestolen uit kerststal op Grote Markt in Hasselt

Vorige maandag is in Hasselt voor het tweede jaar op rij het beeld van het kindje Jezus gestolen uit de kerststal op de Grote Markt. Maar deze keer is het beeld enkele uren na de diefstal al teruggevonden. Vorig jaar werd het kindje Jezus pas in februari gevonden.

Een politieploeg had maandagnacht rond 02.00 uur een melding gekregen van een incident op de Kuringersteenweg in Hasselt. Het bleek om een diefstal met geweld te gaan, waarbij het slachtoffer zijn muziekbox moest afgeven. De drie verdachten waren daarop gevlucht.