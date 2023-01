Vrouw uit Passendale dient klacht in tegen gynaecoloog en ziekenhuis in Kortrijk voor sterilisatie zonder toestemming

Een vrouw uit Passendale had in november een afspraak in het AZ Groeninge in Kortrijk voor een geplande keizersnede. Zij en haar partner kregen hun eerste kindje, maar de vrouw zelf had al twee kinderen. Na het volledige zwangerschapstraject doorlopen te hebben, bleek het voor haar vertrouwde gynaecoloog niet mogelijk om op de dag van de geplande opname de keizersnede uit te voeren.

Een andere gynaecoloog ging de ingreep uitvoeren. Op de operatietafel kreeg de vrouw de vraag of ze na deze keizersnede nog kinderen wenste. De vrouw antwoordde dat het haar derde keizersnede zou zijn en voorlopig ook haar laatste. Maar een beslissing nam ze niet want ze wilde overleggen met haar partner. Na de ingreep bleken haar eileiders weggehaald te zijn, zonder haar toestemming dus. De vrouw is daardoor volledig onvruchtbaar.