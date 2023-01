Voorzitterschap Huis van Afgevaardigden na 12 stemrondes dichterbij voor McCarthy: nog 3 "rebellen" te overtuigen

In het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft ook de twaalfde stemronde geen voorzitter opgeleverd. Opnieuw wist de Republikeinse kandidaat Kevin McCarthy geen meerderheid achter zijn naam te krijgen, al wist hij deze keer wel 14 dissidente volksvertegenwoordigers binnen zijn partij te overtuigen. "Nog drie bekeerlingen en dan wint McCarthy", zegt VS-correspondent Björn Soenens. Momenteel is een 13e stemronde bezig.