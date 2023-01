Wie zijn de Republikeinen die weigeren op McCarthy te stemmen? En wat drijft hen?

Het blijft koffiedik kijken wat er nu gaat gebeuren. Het is al 100 jaar geleden dat er zoveel problemen waren bij het aanstellen van een nieuwe voorzitter: in 1856 waren 133 stemrondes nodig om een voorzitter aan te duiden. "Ook de grondwet is zeer ambigue over het onderwerp. Er staat gewoon: het Huis van Afgevaardigden kiest een speaker. Over wie daarvoor in aanmerking komt, blijft de grondwet erg vaag. In theorie zouden bepaalde Republikeinen dus ook kunnen stemmen voor een Democratische kandidaat, of omgekeerd."

In de praktijk lijkt dat scenario eerder onwaarschijnlijk. Al zou het natuurlijk wel kunnen dat verschillende afgevaardigden in de 100ste stemronde hun mening daarover willen herzien.