Hoe de Belgische staat auteursrecht op nieuwe nummer van Crazy Frog heeft (met dank aan Raymond van het Groenewoud)

Nu is hij terug met een nieuwe single, die de toepasselijke naam "A Ring Ding Ding Ding" kreeg. Kenners van de Belpopgeschiedenis zullen de hoofdmelodie meteen herkennen als die van het nummer "Yo soy cubano" van de Belgische band The Chakachas. Ook de "A Ring Ding Ding Ding" die ergens in het midden van het originele nummer gezongen wordt, is meermaals in de nieuwe Crazy Frog te horen.