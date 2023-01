Winterland in Hasselt lokt 650.000 bezoekers: "Onze op één na beste editie"

En niet alleen Limburgers kennen de weg naar Winterland." Uit steekproeven en een rondvraag merken we dat we dit jaar niet alleen onze vaste bezoekers opnieuw over de vloer kregen, maar dat we als evenement ook nationaal zijn doorgebroken. Meer dan ooit hebben ook de mensen uit Oost- en West-Vlaanderen, Wallonië en de Oostkantons, samen met heel wat buitenlanders nu écht de weg gevonden naar Winterland."

Winterland is nog open tot zondag 8 januari 2023, tot 22 uur.