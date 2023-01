Zachte temperaturen voor Nieuwsjaarduik in zee in Oostende: "Strandwater is 7 graden"

Morgen is er de traditionele Nieuwjaarsduik in Oostende. Meer dan 3.000 ijsberen gaan de uitdaging aan om de kou te trotseren en een duik in de Noordzee te wagen. Er zullen negen strandredders paraat zijn om in te grijpen bij eventuele ongelukken. Onderkoeling is het grootste risico, al vallen de temperatuur van het zeewater en ook de buitentemperatuur dit jaar mee.

"De deelnemers moeten zich goed opwarmen", zegt hoofdredder Levy Meyer. Blijf ook niet te lang in zee. En vooraf alcohol drinken is echt geen goed idee. Want dan bestaat het risico dat je de onderkoeling niet voelt."

Tien geboden voor een gezonde Nieuwjaarsduik

In goede gezondheid zult ge verkeren. Alcohol vóór de duik moet ge weren. Een goede opwarming van tevoren en de adviezen van de presentator stipt aanhoren. Tot net voor de duik draagt ge warme kledij. Schoenen aan uw voeten: dat hoort erbij. ’t Is raadzaam niet te lang de zee in te gaan en na de duik direct weer warme kleren aan. Wees ook na het bad matig met jenever en gerstenat en zorg dat ge veel plezier hebt gehad!

Deze 10 geboden zijn in overleg met de MUG-arts opgesteld.