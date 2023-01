Afvalwater uit Chinees vliegtuig getest op corona: "Licht positief, zoeken naar mogelijke coronavarianten wordt moeilijk"

De staal van het afvalwater uit de vliegtuigtoiletten werd vanuit Brussels Airport overgebracht naar het Rega-instituut in Leuven voor lab-onderzoek. "De staal was effectief positief voor het coronavirus", vertelt onderzoekster Elke Wollants aan VRT NWS. "Maar het is heel zwak geconcentreerd. Er zit dus weinig virus in. Verdere variantbepaling zal heel moeilijk zijn, maar we gaan het zeker proberen."

Het is overigens niet zeker of het staal representatief is voor de passagiers die op het vliegtuig zaten. "We hadden eigenlijk een staal met meer stoelgang verwacht, maar hebben nu afvalwater gekregen", vertelt Wollants. Het zou kunnen dat de virusconcentratie in werkelijkheid hoger is. De onderzoekers hopen dat ze volgende week een beter staal (met meer stoelgang) kunnen krijgen.

Over enkele dagen moeten de eerste resultaten van de variantbepaling (of de poging daartoe) van het eerste staal van vandaag bekend zijn.