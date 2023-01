Autobestuurder rijdt in op voetgangers op Leuvensesteenweg in Muizen: één dode en twee gewonden

De omstandigheden van het ongeluk zijn voorlopig onduidelijk. Alles gebeurde niet ver van dierenpark Planckendael, aan een spoorwegbrug. De voetgangers zijn een man en een vrouw die aan wandelen waren met hun hond. De vrouw overleefde de klap niet, evenmin de hond. De man ligt in het ziekenhuis.



De Leuvensesteenweg blijft wellicht nog een tijd afgesloten. Het parket stuurt een verkeersdeskundige om alles in kaart te brengen. Er is een omleiding voorzien via de E19.