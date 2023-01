Beveren heeft geen spijt van schaatspiste op echt ijs: “ondanks dure energie toch goedkoper dan kunststof”

Schepen Raf Van Roeyen (CD&V) vindt het een goede zaak dat er alsnog voor natuurijs werd gekozen. “Het heeft nu eenmaal meer charme en op natuurijs krijg je de echte schaatsbeleving”, licht de schepen toe. Toch zorgde de kwaliteit van het ijs er ook dit jaar voor dat de piste twee dagen moest sluiten. Omdat de ijspiste niet overdekt is, is ze afhankelijk van het weer. Op warmere regendagen staat er te veel water op de piste en valt er niet te schaatsen.

“Tijdens de eerste week was het erg koud en kregen we dus hulp van bovenaf om de ijspiste goed dicht te vriezen”, zegt schepen Van Roeyen. “De apparaten die de ondergrond koelen zouden ook energie-efficiënt zijn.” De schaatspiste trok ook een jongere doelgroep aan, die doorgaans moeilijker bereiken is. De schepen verwacht dat de ijspiste in totaal 15.000 schaatsers zal gelokt hebben naar de Beverse Grote Markt. Schaatsen kan nog tot zondagavond.