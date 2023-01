"Snakes on a plane" werkt inspirerend: wurgslang ontdekt in handbagage van Amerikaanse vrouw

Het gebeurt trouwens wel vaker dat mensen dieren proberen mee te smokkelen op het vliegtuig. In november vorig jaar nog werd een kat ontdekt in de handbagage van een passagier op de JFK-luchthaven in New York. Dat dier was niet mee als hulpdier, maar zou per ongeluk in de reistas zijn gekropen. Volgens de passagier toen was het niet zijn kat, maar van een huisgenoot. Ook de kat mocht het vliegtuig niet op en zou gezond en wel naar huis zijn gestuurd.