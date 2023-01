Boortmeerbeek legt eerste hondenlosloopweide aan

“We gaan meteen voor een grote hondenweide", zegt schepen Hans Crol (N-VA). "Volgens Natuur & Bos moet een hondenweide minimum 500 m² groot zijn, de onze zal meer dan het dubbele zijn." De hondenweide zal in tweeën worden gedeeld. "Zo kunnen bijvoorbeeld kleine en grote honden apart spelen, of kan er een deel snuffelweide zijn" volgens Crol. "Er zijn ook enkele speelelementen voorzien, zoals tunnels om door te kruipen. Er komt ook een sas aan de ingang, er wordt een voldoende hoge omheining geplaatst en een picknicktafel en bank zodat hondenbaasjes elkaar kunnen ontmoeten.”