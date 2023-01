Enthousiaste zwemmers duiken in het koude water van de Paalse Plas in Beringen tijdens jaarlijkse nieuwjaarsduik

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsduik in de Paalse Plas in Beringen doken enthousiaste zwemmers het koude water in. Voor een uurtje was het toegelaten om er te zwemmen, maar zo lang bleven de meeste mensen er niet in. De temperatuur van het water was zo'n 8 graden.

"Voor mij was het water warm", zegt Mieke, die geregeld ijskoude duiken doet. Het is voor haar een jaarlijkse traditie om ook mee te doen aan de nieuwjaarsduik in de Paalse Plas, samen met haar zoon Maarten. "We zijn er een paar keer in en uit geweest, maar het was aangenaam", zegt ze. "Ik doe het maar 1 keer per jaar", lacht Maarten. "Ik vond het meer dan koud genoeg, maar we zijn toch helemaal onder water geweest."