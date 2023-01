FOD Justitie in beroep tegen beslissing kortgedingrechter over naaktfouilles

De advocaten van de beschuldigden klagen al sinds het begin van het proces over de naaktfouilles die plaatsvinden wanneer hun cliënten van de gevangenis naar het procesgebouw worden overgebracht. Zes beschuldigden dagvaardden uiteindelijk minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in kortgeding, waarna de Brusselse kortgedingrechter eind december de dagelijkse systematische naaktfouilles verbood omdat ze volgens hem in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De FOD Justitie gaf nadien aan de beslissing te respecteren, maar wel te bekijken of ze in beroep zou gaan tegen die beslissing. De FOD heeft nu van minister Van Quickenborne de opdracht gekregen om effectief in beroep te gaan in het dossier, zegt woordvoerster Sharon Beavis zaterdag.

Volgens verschillende beschuldigden worden er intussen nog altijd naaktfouilles uitgevoerd zonder dat er individuele motiveringen zijn voorzien. Volgens de advocaten van de verdediging zijn die immers niets meer dan een copy-paste van de argumenten die al aan de kortgedingrechter werden voorgelegd.

Uit de motiveringen blijkt alvast wel dat de politie het voor vijf beschuldigden nog steeds opportuun vindt om strenge veiligheidsmaatregelen op te leggen, waaronder ook naaktfouilles. Zo wordt bij Mohamed Abrini onder meer verwezen naar het feit dat hij zou hebben gezegd dat hij een mes zou binnensmokkelen. Salah Abdeslam had dan weer een woede-uitbarsting tegenover een politieagent.