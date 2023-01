Minister Frank Vandenbroucke versus de artsen: conventietarief onder druk

Toch is het volgens Vandenbroucke nog niet zo ver. "Er is een wettelijk kader, maar er is praktisch nog niets beslist. Mijn idee is om de maatregelen in te voeren in de loop van het jaar 2024. Zo is er, zoals altijd, eerst nog ruimte voor overleg. De toepassing van de maatregel kan dus nog besproken worden."