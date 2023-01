Jeugdhuis van Melle dicht wegens gebrek aan vrijwilligers

Tijdens de coronaperiode kwamen veel jongeren niet meer buiten en daardoor is het jeugdhuis minder bekend, probeert Jules Vancoppenolle het te verklaren. “Bovendien zijn jongeren tegenwoordig minder geëngageerd om in een jeugdhuis te gaan werken. We proberen wel te werven bij de mensen die bij ons binnen komen, maar vaak krijgen we het antwoord dat ze het druk hebben met studeren of al andere hobby’s hebben.”

De sluiting is tijdelijk, omdat Vancoppenolle eventjes een stapje opzij zet als voorzitter. “Ik zie het momenteel even niet meer zitten, want er komt te veel druk op mijn schouders en die van de weinige kernleden. We zijn nog met 5, maar voor een goede werking zouden er minimum 15 kernleden moeten zijn.”