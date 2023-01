Ontbossing Amazonewoud beleefde felle piek in laatste maand Bolsonaro, maar Lula heeft stevige plannen om de trend te keren

De nieuwe president Lula heeft al herhaaldelijk gezegd dat hij de trend wil keren, en maakt van een betere bescherming van het Amazonewoud een prioriteit. Hij wil beschermingsprogramma's opstarten en veel beter opvolgen wat er gebeurt met het woud.

Woensdag is alvast een ambitieuze nieuwe minister van Milieu aangesteld. Marina Silva bevestigde dat het regenwoud hoog op de lijst van prioriteiten staat, en liet weten dat het ministerie van Milieu voortaan ministerie van Milieu en Klimaatverandering zal heten. "Duurzaamheid gaat niet over hoe je iets aanpakt, het is een hele visie, een hele manier van leven. Dat soort idealen gaat steeds belangrijker worden in de wereld", liet ze optekenen.

Silva zei nog dat Brazilië 12 miljoen hectare (120.000 km² of zowat vier keer de oppervlakte van België) aan natuurherstel als doel heeft gesteld. Dat zou zowat 260.000 jobs moeten opleveren. "Op die manier kunnen we illegale mijnbouw terugdringen, en mensen andere opties bieden. In plaats van de te vernietigen en te vervuilen, gaan we nu herbebossen en beschadigde gebieden de kans geven te herstellen."