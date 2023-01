Constantijn, laatste koning van Griekenland, ligt op intensieve zorg: zus oud-koningin Sofía van Spanje vliegt over

Constantijn is de laatste koning van Griekenland. Hij zat van 1964 tot 1973 op de troon, maar werd met zijn familie al in 1967 verbannen na een revolutie. Later werd in een referendum door het Griekse volk beslist de monarchie af te schaffen. Constantijn verhuisde met zijn vrouw, koningin Anne-Marie (een jongere zus van de Deense koningin Margrethe), en kinderen naar Londen (Engeland).



In 2004 keerde Constantijn voor het eerst terug naar Griekenland. Aanleiding waren de Olympische Spelen in Athene. Sinds 2013 woont hij opnieuw in zijn geboorteland, in het kustdorpje Porto Heli.