Lot van journalisten in Zuid-Soedan onzeker na het verspreiden van beelden van president Kirr die in zijn broek plast

In december doken beelden op van de 71-jarige Salva Kiir Mayardit die zich beplast terwijl het volkslied wordt gespeeld bij de inhuldiging van een nieuwe weg. Journalisten woonden het evenement bij en draaiden de beelden. Al snel gingen die viraal. Er is duidelijk te zien hoe de president zich eerst niet bewust is dat er een donkere vlek ontstaat op zijn broek en er zich een plas vormt aan zijn voeten.



Na de beelden kwam er niet veel later online een stevig debat op gang. Eerst over de gezondheidstoestand van Kirr. Of de president nog in staat is zijn functie op te nemen in tijden van conflict, honger en klimaatverandering? Kiir is aan de macht sinds 2011 en sindsdien zijn er geen verkiezingen gehouden. Die zouden er wel in 2024 komen. Onder Kirr heeft Zuid-Soedan een burgeroorlog gekend die zeker 400.000 mensenlevens heeft geëist en miljoenen op de vlucht heeft gejaagd.