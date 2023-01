Majesteitsschennis leidt niet langer tot celstraf, maar smaad tegen koning Filip kan nog altijd een misdrijf zijn 

In het nieuwe strafwetboek van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt majesteitsschennis niet langer in haar huidige vorm opgenomen. Dat is echter geen vrijgeleide om de koning zomaar gratuit te beledigen. De vorst krijgt dezelfde bescherming tegen smaad als eender welke andere persoon.

Wie de koning beledigt, riskeert vandaag zes maanden tot drie jaar cel en een geldboete. Bij het beledigen van andere leden van het koningshuis bedraagt die gevangenisstraf drie maanden tot twee jaar. De bestraffing van beledigingen aan het adres van de koning dateerde al van 1847 en moest de stabiliteit van onze toen nog jonge monarchie beschermen. Tot veroordelingen kwam het maar zelden.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in oktober 2021 dat die wet strijdig is met het recht op vrije meningsuiting. Voorts argumenteerde het Hof dat de reputatie van de koning ruimer wordt beschermd dan die van andere personen en dit niet beantwoordt niet aan een dwingende maatschappelijke behoefte. De maatschappelijke context is dan ook volledig verschillend van die uit 1847, aldus Van Quickenborne.