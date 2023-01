Meisje uit Anderlecht dood aangetroffen in Luik, zij en haar zus (2) waren al twee dagen vermist

Het lichaam van de man werd vrijdagochtend omstreeks 8 uur ontdekt. Volgens de eerste vaststellingen zou hij zichzelf van het leven beroofd hebben.

Enkele minuten later werd het meisje van 2,5 jaar aangetroffen in het voertuig van de man. Zij is in goede gezondheid.

Later in de voormiddag, zowat tien kilometer noordelijker langs een bospad in Ougrée, werd dan weer het levenloze lichaam van een ander meisje aangetroffen. Haar leeftijd en doodsoorzaak zijn niet bekend, maar het zou gaan om opzettelijke doodslag. De twee feiten - in Plainevaux en Ougrée - zouden met elkaar in verband staan.

De twee meisjes zijn afkomstig uit Anderlecht en waren sinds donderdag als vermist opgegeven. Volgens een politiebron uit Brussel dicht bij het dossier gaat het om twee zussen. De man zou de oudste van de twee benaderd hebben op sociale media en voorgesteld hebben om te gaan shoppen. Die zou het aanbod aanvaard hebben en haar kleine zus hebben meegenomen.