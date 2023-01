Minderjarige ontsnapt twee keer in 48u tijd uit jeugdinstelling in Everberg : "We plannen een crisisoverleg in"

In minder dan 48u tijd is een minderjarige erin geslaagd om twee keer te ontsnappen uit de gesloten instelling De Grubbe in Everberg. Opvallend hoe zoiets kan gebeuren verklaart ook burgemeester van Kortenberg Alexandra Thienpont. "Donderdag had de jongeman het personeel bedreigd met een mes om vervolgens te ontsnappen via een verlichtingspaal. In Gent werd hij die nacht ingerekend en teruggebracht naar de instelling. De verlichtingspaal was intussen voorzien van een bedrading van scheermesjes, maar dat kon de minderjarige niet beletten om terug de benen te nemen. De jongeman is dus vermoedelijk gewond geraakt bij deze ontsnapping."

Politiediensten doen er intussen alles aan om de minderjarige jongen op te sporen. "De jongen is nog steeds voortvluchtig. We zetten alles in om hem zo snel mogelijk in te rekenen. We werken met een helikopter van de federale politie en ook is er een speurhond ingezet." bevestigt commissaris en woordvoerder politiezone Herko Nick Gyselinck.