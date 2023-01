NTGent opent jaar met producties vol talent van eigen bodem: "Acteurs van absolute wereldklasse"

'The Interrogation' is een toneelstuk dat er bijna niet was gekomen. Milo Rau schreef het samen met de gelauwerde Franse auteur Édouard Louis. Het werd een semi-autobiografisch werk waarin Louis ook zelf zou spelen. "We hebben het op enkele weken tijd geschreven. Plots merkten we dat we vastzaten. Het ging gewoon niet. Louis kon het niet spelen...", zegt Milo Rau. Arne De Tremerie rolde in het verhaal. "Hij bleek de geknipte persoon om het stuk wél te spelen." De jonge Gentse acteur gaat in de voorstelling in dialoog met Louis, die via videobeelden te zien is, en het publiek. "Het is een ondervraging: van elkaar, de mensen in de zaal en vooral zichzelf. Wat betekent dit alles?"

Voor De Tremerie zijn de opvoeringen in Gent extra bijzonder. Hij speelt na passages in theaters in het buitenland nu ook in zijn thuisstad. "Mijn moeder komt voor het eerst in 5 jaar tijd naar me kijken en ook mijn opa zal in de zaal zitten. Er zullen ook veel vrienden zijn. Het maakt het wel heel speciaal, maar ik heb mijn zenuwen gelukkig onder controle."