Man rijdt tegen boom, gaat overkop en wordt uit voertuig geslingerd in Ledegem

De twintiger werd met zeer zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Of hij in levensgevaar verkeert, is ook nog niet bekend. Achteraf had de brandweer de handen vol met het opruimen van de brokstukken op straat. Zo versperde ook de geknakte boom de weg. De Provinciebaan was dan ook 2 uur lang afgesloten voor alle verkeer.