Pensioenspaarfondsen beleven slechtste jaar sinds 2008

De 1,8 miljoen Belgen die geld investeren in een pensioenspaarfonds, beleefden het slechtste jaar sinds de financiële crisis van 2008. Een verlies van 16 procent is uitzonderlijk. Dat we voor een slechter rendement al terug moeten naar 2008, zegt voldoende. In dat jaar van de financiële crisis verloor de Bel-20 53,7 procent van zijn waarde en verloren pensioenspaarfondsen een kwart van hun waarde.

In 2022 kon de Bel-20 het verlies beperken tot 14,1 procent. Een jaar waarin beleggers af te rekenen hadden met de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en de hoge inflatie. Dat 2022 dan toch een bijzonder zwak jaar werd voor pensioenspaarfondsen, heeft dan ook veel te maken met de stijgende rente.