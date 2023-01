Personeel geeft Ryanair-directie ultimatum

Het Belgische Ryanair-personeel staakt dit weekend al voor het tweede weekend op rij. Zaterdag en zondag zijn daardoor 152 vluchten - 76 vertrekkende en 76 aankomende - geschrapt op de luchthaven van Charleroi. De in België gestationeerde stewards en stewardessen van Ryanair leggen het werk neer omdat de directie van de Ierse budgetvlieger weigert om het wettelijke minimumloon in ons land te betalen.

Tijdens een algemene vergadering zaterdag in Charleroi heeft het personeel beslist om de stakingen op te schorten tot eind januari. De directie heeft tot dan de tijd om met een voorstel te komen, zegt de secretaris van de christelijke vakbond Didier Lebbe. Lukt dat niet, dan zal het personeel twee dagen per maand staken tot er wel een oplossing is.

Volgens Lebbe namen zaterdag zowat 200 personeelsleden deel aan de vergadering. Het personeel "is zeer vastberaden en is bereid om zich harder op te stellen als dat nodig is", klinkt het.