Politie plukt dronken vrachtwagenchaffeur zonder rijbewijs uit verkeer in Mechelen

In Mechelen heeft de politie vrijdagnamiddag een dronken vrachtwagenchauffeur betrapt die zonder rijbewijs reed. De truck werd tegengehouden, omdat er geen bord van 60 km/u aan de achterkant hing. Dat is verplicht voor de gewichtscategorie boven 7500 kilogram. De man legde een positieve ademtest waaruit bleek dat hij 1,2 gram promille alcohol in zijn bloed had. Hij had ook al twee maal een rijverbod gekregen.