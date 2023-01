Processie van Echternach: 15e ronde in VS gestart om Kevin McCarthy tot voorzitter van Huis van Afgevaardigen te stemmen

Wat is dat, een speaker?

Net zoals bij ons bestaat het parlement in de VS uit 2 kamers: het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De voorzitter van het Huis heet de speaker.

Het is de op twee na belangrijkste functie in de Amerikaanse politiek, na de president en de vicepresident. Zo speelt de speaker een belangrijke rol bij het leiden van het Huis en het bevorderen van het politieke debat.



De voorbije jaren was de Democraat Nancy Pelosi de speaker omdat haar partij een meerderheid in het Huis had. Sinds de parlementsverkiezingen van november 2022 hebben de Republikeinen een (nipte) meerderheid in het Huis, dus kunnen zij iemand uit hun eigen rangen als nieuwe speaker aanduiden.



De Senaat kiest geen eigen voorzitter. Daar neemt de vicepresident de leiding in handen, zoals de grondwet dat voorschrijft.