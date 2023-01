Sterrestoet trekt voor 40ste jaar op rij door Sint-Lodewijk:"Fantastisch dat traditie in ere wordt gehouden"

Voor zoveel huizen gaan zingen, dat is niet niks. "De kinderen vinden het wel heel leuk. Ze worden gevoerd in een huifkar getrokken door de tractor van boer Toon. Dat is een landbouwer bij wie we jaarlijks de driedaagse Trompefeesten organiseren", zegt Luc. "We hebben nu al heel wat huizen gedaan. Deze middag eten we frietjes, en dan gaan we verder in de namiddag."