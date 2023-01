Twee jongemannen opgehangen in Iran na dood veiligheidsagent: "Executies om betogers tegen regime af te schrikken"

Het was een droog nieuwsbericht van het nieuwsagentschap IRNA dat het nieuws van de dubbele ophanging bevestigde. Hiermee zijn nu al vier mensen opgehangen na uit de hand gelopen protesten tegen het harde regime in Iran. Na de dood van een jonge vrouw vorig jaar zijn in het hele land massale protesten uitgebroken. De vrouw was opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen, en overleed tijdens haar verblijf in de cel. Het bracht een hele golf van protesten op gang die het regime op zijn grondvesten deden daveren.

Tijdens een van die protesten kwam een man van de Iraanse veiligheidsdiensten, een lid van de paramilitaire groepering Basij, om het leven. In die zaak zijn nog drie andere betogers ter dood veroordeeld. Elf anderen kregen een gevangenisstraf.