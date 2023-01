Vechtpartij in gevangenis Antwerpen: twee gewonden naar het ziekenhuis

In de gevangenis van Antwerpen is vanmiddag een gevecht tussen vijf gedetineerden uitgebroken. Twee van hen zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is ter plaatse gestuurd om alle gedetineerden veilig naar hun cel terug te brengen. Dat is ook gelukt en intussen is de toestand in de gevangenis weer onder controle.