Van de koereiger over de tjiftjaf tot Cetti's zanger: thuisblijvers of speciale gasten in onze streken nu vogels trekgedrag aanpassen

Er zijn ook de arctische ganzen die van Spitsbergen tot hier komen, maar die blijven voorlopig komen, weet Declercq. "Van de kleine rietgans en de kolgans zien we in het Zwin nog redelijke aantallen. In Friesland bijvoorbeeld zijn ze met veel minder, maar bij ons valt dat goed mee. Dat heeft misschien ook te maken met onze polders. Het zijn oude polders die voedselrijk zijn. Bovendien maken de ganzen bij aankomst in november of december wel eens een ommetje naar de zandgronden om daar de restjes op de akkers mee te pikken. Bovendien is hun algemene populatie ook serieus gegroeid."

Algemeen gesproken passen trekvogels zich goed aan het opwarmende klimaat aan, maar een plotse koude winter kan veel exemplaren doen sneuvelen. Anderzijds kunnen opeenvolgende zachte winters een soort die zijn gedrag aanpast een duwtje in de rug geven.