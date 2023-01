Vrijwilligers doen aan beheerswerken in de natte natuur van de Stiemervallei in Genk

"Natte natuur is hier echt aanwezig en is heel waardevol", zegt Lycops. "De kracht van de Stiemervallei is die natte natuur. We hebben hier heel oude elzenbroekbossen. Het is belangrijk om dat allemaal goed te onderhouden. Want deze schatkamer van natuur willen we graag behouden op de lange termijn." En daar is wel wat werk voor nodig. "Zo moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de toenemende droogte, het maaien en de exotenbestrijding", aldus de conservator.