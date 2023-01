Weer twintig auto's in brand bij Gefco in Gellingen

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag werd de brandweer opnieuw opgeroepen, rond 00.20 uur. De auto's stonden dit keer in brand op een andere plaats op de parking van Gefco.

De brandweer haalde eerst auto's die nog niet in brand stonden weg uit de zone waar de vlammen woedden. Daarna kon ze alle inspanningen richten op de wagens die effectief vuur hadden gevat. In totaal brandden weer vijftien auto's uit, terwijl vijf andere geraakt werden door het vuur. De bluswerken duurden tot na 3 uur.

De oorzaak van twee branden is nog niet bekend. Het parket had vrijdag laten weten dat het een expert had aangesteld om de eerste brand te onderzoeken.

Gefco maakte in december bekend dat het in zijn vestiging in Gellingen 51 van de 170 jobs wil schrappen. Donderdag startte een consultatieronde in het kader van de procedure-Renault. Volgens goed geïnformeerde bronnen is het water tussen directie en vakbonden diep.