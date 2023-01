Wolf op bezoek in tuin Opglabbeek: “Mogelijks van pad afgeweken door werken” 

Zaterdagmorgen 9.30 uur werd het Natuurhulpcentrum opgeroepen door een bewoonster in Opglabbeek (Oudbergen): “Ik denk dat er een wolf in mijn tuin zit”, vertelde de vrouw aan Dries Damiaens van het Natuurhulpcentrum. “Ik zei even voor de zekerheid, wat zegt u? We wisten echt even niet wat we hoorden. We krijgen honderden oproepen voor reeën die vastzitten, een wolf is wel de eerste keer”, zegt Dries.