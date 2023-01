Zware machine valt van vrachtwagen op E34 in Kallo

Een aannemer van tuin- en ontsmettingswerken uit Beervelde was vrijdagavond rond 22 uur onderweg naar huis na een opdracht in Limburg. Op de aanhangwagen van zijn vrachtwagen stond een zware stoommachine die gebruikt wordt om potgrond in de tuinbouw te ontsmetten.

Op de E34, in de richting van Knokke, ter hoogte van Kallo merkte de man dat de aanhangwagen waarop de machine stond los raakte van zijn vrachtwagen. Daarbij schoof de machine van 13 ton van de aanhangwagen.