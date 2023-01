700 zwemmers op ijsberenduik in De Ster in Sint-Niklaas

Meer dan zevenhonderd moedigen, jong en oud, doken zondagmiddag het water van provinciaal domein De Ster in. Daarmee is het evenement in Sint-Niklaas, na de nieuwjaarsduik één dag eerder in Oostende, het grootste in Vlaanderen. Met zo’n 7 graden was dat water warmer dan vorige edities, maar de meesten hielden toch maar enkele seconden uit.