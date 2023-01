Aanhangers van ex-president Bolsonaro bestormen parlementsgebouw in Brasilia

De bestorming in Brasilia doet denken aan de bestorming van het Capitool in Washington, op 6 januari 2021. Ook hier waren de bestormers aanhangers van een ex-president - Donald Trump - die zijn kiesnederlaag niet wil aanvaarden.

In tegenstelling tot in Washington is er op het ogenblik van de bestorming geen zitting aan de gang in het parlementsgebouw in Brasilia.