Duitse politie verijdelt aanslag, opgepakte Iraanse verdachte was in bezit van gifstoffen cyanide en ricine

Ricine beschouwen de autoriteiten als een biologisch wapen. De stof bestaat in drie vormen: vloeibaar, kristalvormig en poedervormig. Experts achten ricine geschikter voor het doden van individuen dan voor grote groepen. Er bestaat geen tegengif voor ricine, enkel de symptomen kunnen bestreden worden. Die zijn onder meer griepachtig met long- en hartproblemen tot gevolg.



In 2019 slaagde de FBI erin een ricinebrief gericht aan oud-president Barack Obama te onderscheppen. In 1978 was er de zogenoemde "paraplumoord" waarbij de Bulgaarse dissident Georgi Markov omkwam. De man stond te wachten op de bus toen hij in zijn been geprikt of geschoten werd met een paraplu. In het kogeltje bleek ricine te zitten. Markov overleed drie dagen later.