Auto over de kop op E34 in Mol: bestuurder gewond

Op de E34-snelweg Eindhoven-Antwerpen is zaterdagavond rond 23.15 uur een auto om een nog onbekende reden van de weg gegaan en op zijn dak in de gracht beland. Het ongeval gebeurde net voor de uitrit van de snelwegparking in Mol-Postel, even voorbij de grensovergang. De bestuurder is buiten levensgevaar.